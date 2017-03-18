Турция интересуется российскими комплексами защиты для танков

PanARMENIAN.Net - Анкара помимо систем ПВО также проявляет интерес к российским комплексам защиты для танков, стрелковому оружию и боеприпасам, передает РИА Новости со ссылкой на слова гендиректора АО «Рособоронэкспорт» Александра Михеева.

«Турция является одним из важных партнеров для Рособоронэкспорта. Мы проводим совместные консультации по ряду наиболее перспективных взаимовыгодных проектов в области военно-технического сотрудничества. В частности, Анкара проявила высокую заинтересованность к российским системам ПВО различной дальности, системам активной и пассивной защиты для танков, а также стрелковому оружию и боеприпасам к нему, специальным техническим средствам для нужд Министерств национальной обороны и внутренних дел», — сказал он.

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