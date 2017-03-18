Баскская сепаратистская организация ЭТА сложит оружие в апреле 2017 года

PanARMENIAN.Net - Члены запрещенной баскской сепаратистской организации ЭТА планируют закончить процесс по полному разоружению к 8 апреля 2017 года.

«ЭТА возложила на нас ответственность за разоружение своих складов с оружием. К вечеру 8 апреля организация будет полностью безоружна», - сказал один из видных представителей французского баскского сообщества, передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

Созданная в 1959 году ЭТА является леворадикальной, националистической организацией, выступающей за независимость Страны басков, располагающейся на севере Испании и юго-западе Франции.

ЭТА признана террористической организацией в США и Евросоюзе. Руководство ЭТА объявило о завершении вооруженной борьбы в октябре 2011 года, однако не разоружило и не распустило свою организацию.