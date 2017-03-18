СМИ: Эрдоган продолжает угрожать Нидерландам
18 марта 2017 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что извинения не смогут разрешить дипломатический конфликт между Амстердамом и Анкарой, и предупредил о возможности дополнительных ответных мер против Нидерландов. п
Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш объявил о запрете на въезд в страну послу Нидерландов Корнелису ван Рижу. Были отменены все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и все государственные встречи на высоком уровне (министерского уровня и выше) с представителями Нидерландов. Также Куртулмуш рекомендовал парламенту отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал дипломатические ограничительные меры неуместными.
По словам Эрдогана, Анкара «собирается работать дальше» над мерами против Нидерландов, пишет РИА Новости со ссылкой на France Press.
«Эти проступки не могут быть улажены извинениями», - добавил он.
Выступая на мероприятии в Анкаре, турецкий лидер также прокомментировал солидарность германских властей с голландскими. Политик заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «атакует» Турцию так же, как полиция Нидерландов, которая разгоняла протестующих у консульства Турции в Роттердаме с помощью собак и водометов.
Эрдоган ранее обвинял Меркель в поддержке террористов. Турецкий лидер также обвинил канцлера ФРГ в том, что она заняла сторону Нидерландов в разворачивающемся скандале после субботнего инцидента, когда голландские власти не пустили в страну самолет главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Ранее полиция голландского Роттердама задержала 12 участников протеста у здания турецкого консульства из-за беспорядков. Собравшиеся протестовали против запрета властей Нидерландов на въезд в страну Мевлюту Чавушоглу.
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Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
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