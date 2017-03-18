Главе азербайджано-турецкой общины Нидерландов вынесен приговор за антиармянские высказывания
18 марта 2017 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 марта глава азербайджано-турецкой общины Нидерландов Ильхан Ашкын был приговорен к месяцу условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также к 120 часам общественных работ. Суд приговорил его за расистские высказывания в адрес армян, в частности за фразу «Карабах станет могилой для армян».
Ильхан Ашкын – этнический азербайджанец, родившийся и выросший в Турции. В 1991 году он создал в Голландии первую турецко-азербайджанскую общину. Ашкын выступил с речью на совместной акции протеста тюркских организаций в связи с началом в 2014 году строительства в городе Алмело памятника жертвам Геноцида армян. На акции с участием более 10 тыс человек он использовал выражение «Карабах станет могилой для армян», в связи с чем армянская диаспора подала на него в суд.
Сам Ашкын ранее заявлял, что не ждет легкого суда, особенно после конфликта между Голландией и Турцией, что может повлиять на данное дело.
«Прокурор уже сказал о наказании. Мне грозит 80 часов общественных работ или 14 дней условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Мы, естественно, не согласимся с таким наказанием и обратимся в Верховный суд Нидерландов, а также в Европейский суд по правам человека»,- заявил Ашкын, пишет Haqqin.az.
В итоге наказание оказалось даже жестче, чем просил голландский прокурор и предполагал сам Ашкын.
Ранее Турция приостановила дипломатические отношения на высоком уровне с Нидерландами, запретив въезд на свою территорию посланников европейского государства. Дипломатический конфликт между двумя странами связан с отказом голландского правительства допустить представителей турецкого правительства на митинги выходцев из Турции в Нидерландах. В частности, 11 марта отказ в посещении страны был дан министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. Позднее в тот же день власти Нидерландов выслали из страны министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саяйн Кайю.
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