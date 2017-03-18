Сицилийский архиепископ запретил мафиози становиться крестными отцами
18 марта 2017 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Сицилийский архиепископ Микеле Пеннизи выпустил декрет, запрещающий членам организованной преступности принимать участие в таинстве крещения и становиться крестными отцами. Об этом заявил сам Пеннизи.
По словам архиепископа, мафиози любят использовать выражение «крестный отец», чтобы придать своим поступкам некую «респектабельность». Однако на деле миры организованной преступности и церкви «абсолютно несовместимы», пишет Republic со ссылкой на AFP.
В архиепархию Монреале, где служит Пеннизи, входит деревня Корлеоне, в которой якобы родился Дон Корлеоне, персонаж «Крестного отца» Марио Пьюзо. В феврале архиепископ раскритиковал одного из священников своей епархии, который разрешил сыну одного из известных сицилийских мафиози Тото Риины стать крестным отцом.
В 2008 году Пеннизи получал угрозы от мафии после того, как запретил отпевать известных гангстеров в церкви. Сам священнослужитель неоднократно подчеркивал, что двери церкви всегда открыты для тех мафиози, кто готов раскаяться в своих преступлениях.
Самое значимое
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Петербурге сняли мультфильм по армянской народной сказке «Ремесло дороже золота» (видео) В 2016 году команда петербургского журналиста и режиссера Иннокентия Иванова сняла 4 мультфильма по армянской, марийской, азербайджанской и башкирской народным сказкам. Об этом PanARMENIAN.Net рассказал Иннокентий Иванов.
СМИ: Пентагон предложил Трампу схожие с планом Обамы методы по борьбе с ИГ Новый план включает в себя продолжение нанесения ударов по боевикам, оказание помощи местным силам при проведении операций в Мосуле и Ракке, принятие мер по стабилизации регионов, освобожденных от террористов и лишение их основных источников финансирования
Мэрия Москвы в 2017 году отреставрирует памятники армянского кладбища Мэрия города Москвы планирует отреставрировать в 2017 году художественные надгробия армянского кладбища российской столицы.
Чавушоглу: Турция работает над созданием трехстороннего формата с Россией и Азербайджаном По словам министра, Турция предпринимает шаги для увеличения доверия в рамках трехсторонних форматов