Папа римский призвал священников при необходимости прибегать к помощи экзорцистов

PanARMENIAN.Net - Папа римский Франциск призвал католических священников не стесняться прибегать к услугам экзорцистов, если у них возникают подозрения в одержимости кого-то из прихожан.

Хороший исповедник должен быть очень проницательным, в особенности, если он имеет дело с «настоящими духовными расстройствами», сказал понтифик во время семинара для священнослужителей, прошедшем в Ватикане, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Эти расстройства могут иметь самое разнообразное происхождение, в том числе - и потустороннее, заявил он. В этих обстоятельствах священник должен «без колебаний обратиться к экзорцисту», выбранному «с большой осторожностью и благоразумием».

Это не первый раз, когда Франциск положительно высказывается о практике изгнания демонов из людей. Ранее он сравнивал действия священников, совершавших сексуальное насилие над детьми, с участием в сатанинских обрядах.

В Ватикане на регулярной основе проходят курсы обучения экзорцизму, несмотря на то, что эта практика подвергается критике многими авторитетными представителями церкви.