Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе, Азербайджан потеряет новые территории

PanARMENIAN.Net - Альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта нет и нет военного решения. Здесь нужна только политическая воля обеих сторон. Об этом заявил бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ, экс-глава Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников в интервсьюhaqqin.az.

«Прежде всего нужно думать над созданием климата доверия. И ни в коем случае не выступать с воинствующей риторикой. Любые воинствующие заявления только отдаляют нас от решения карабахской проблемы. А ситуация «ни войны, ни мира» крайне опасна. Так что над решением проблемы надо думать каждый день и не считать, что время работает на ту сторону или другую сторону», - сказал он.

«Стремление решить вопрос силовым способом, новой войной не даст никакого результата, кроме осложнения проблемы и возможной потери для Азербайджана еще каких-то территорий», - заявил Трубников. Он отметил, что Россия, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы военные действия не возобновились ни при каких обстоятельствах.

«Это, в конце концов, вопрос нашей национальной безопасности, и мы не допустим нового витка конфликта. Как сопредседатель МГ ОБСЕ будем искать варианты его урегулирования», - отметил он.

По его словам, никакое давление ни на эту, ни на другую сторону результата не даст.

«У армянской стороны сейчас больше преимуществ, чем у Азербайджана - у нее занятые территории, у нее Нагорный Карабах. Думаете, что, имея столько преимуществ, она легко согласится на решение этой проблемы? Армения будет по максимуму использовать свои козыри в переговорном процессе, а если оказать давление, то это даст обратный эффект. Поэтому нужно терпеливо убеждать стороны в мирном решении проблемы», - заявил российский политик.

Ранее председатель парламента (Меджлиса) Ирана Али Лариджани заявил, что «у региона нет сил противостоять новой вспышке напряженности».