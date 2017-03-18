Экс-глава СВР: В случае войны в Карбахе, Азербайджан потеряет новые территории
18 марта 2017 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта нет и нет военного решения. Здесь нужна только политическая воля обеих сторон. Об этом заявил бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ, экс-глава Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников в интервсьюhaqqin.az.
«Прежде всего нужно думать над созданием климата доверия. И ни в коем случае не выступать с воинствующей риторикой. Любые воинствующие заявления только отдаляют нас от решения карабахской проблемы. А ситуация «ни войны, ни мира» крайне опасна. Так что над решением проблемы надо думать каждый день и не считать, что время работает на ту сторону или другую сторону», - сказал он.
«Стремление решить вопрос силовым способом, новой войной не даст никакого результата, кроме осложнения проблемы и возможной потери для Азербайджана еще каких-то территорий», - заявил Трубников. Он отметил, что Россия, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы военные действия не возобновились ни при каких обстоятельствах.
«Это, в конце концов, вопрос нашей национальной безопасности, и мы не допустим нового витка конфликта. Как сопредседатель МГ ОБСЕ будем искать варианты его урегулирования», - отметил он.
По его словам, никакое давление ни на эту, ни на другую сторону результата не даст.
«У армянской стороны сейчас больше преимуществ, чем у Азербайджана - у нее занятые территории, у нее Нагорный Карабах. Думаете, что, имея столько преимуществ, она легко согласится на решение этой проблемы? Армения будет по максимуму использовать свои козыри в переговорном процессе, а если оказать давление, то это даст обратный эффект. Поэтому нужно терпеливо убеждать стороны в мирном решении проблемы», - заявил российский политик.
Ранее председатель парламента (Меджлиса) Ирана Али Лариджани заявил, что «у региона нет сил противостоять новой вспышке напряженности».
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
Самое значимое
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Partner news
Сюжет
Последние новости
Тиллерсон прилетел в Китай для обсуждения поведения КНДР Президент США Дональд Трамп, между тем, написал в Twitter, что Пхеньян «ведет себя очень плохо», а Пекин «делает слишком мало чтобы почоь с этим справиться»
В Петербурге сняли мультфильм по армянской народной сказке «Ремесло дороже золота» (видео) В 2016 году команда петербургского журналиста и режиссера Иннокентия Иванова сняла 4 мультфильма по армянской, марийской, азербайджанской и башкирской народным сказкам. Об этом PanARMENIAN.Net рассказал Иннокентий Иванов.
Российские бизнесмены купили недвижимость в зданиях компании Трампа на $100 млн Речь идет о сделках не менее 63 человек по приобретению в различные виды собственности в семи небоскребах, которые контролирует компания Trump Organization
Ученые протестировали новое лекарство от инфаркта: Испытания оказались успешными Международные испытания лекарства, в которых приняли участие 27 тысяч человек, показали, что оно способно снижать количество вредного холестерина в организме до беспрецедентного уровня