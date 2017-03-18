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В Армении создают мультфильм о последнем победителе античных Олимпиад

В Армении создают мультфильм о последнем победителе античных Олимпиад
18 марта 2017 - 12:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении снимают мультфильм о последнем победителе античных Олимпиад. Это второй полнометражный анимационный фильм в стране и первый, который от начала до конца создают на государственной студии анимации. Она была открыта в конце 2014 года. На ее создание правительство республики выделило 300 тысяч долларов.

В новом здании, предоставленном в первой в Армении Мастерской анимации учат художников мультипликации. Мастерская носит имя известного Роберта Саакянца, передает vesti.ru.

Сын мастера – Давид Саакянц, сам тоже режиссер и художник, показывает первые экспонаты будущего музея армянской мультипликации – с тех пор как правительство республики выделило здание в 620 квадратных метров, есть где его разместить. Например, сценарий фильма «Говорящая рыба», напечатанный Робертом, самая первая версия.

Но если сценарии и раскадровки Роберта Саакянца хранились в семье, то материалы других аниматоров-классиков пришлось собирать по всей Армении. Где-то буквально вынимать из огня – целлулоидами топили печи. После распада Советского Союза, а с ним и «Арменфильма», анимация в стране пришла в упадок. Такие подвижники, как Роберт Саакянц, рисовали мультфильмы в арендованных квартирах – чтобы традиция не прервалась. Саакянц так и не дожил до открытия государственной мастерской анимации, где не только создают кино – обучают профессии. Фазы движения теперь рисуют не на бумаге, а на планшете, но в остальном мастерская хранит традиции рисованной анимации, а с ней и армянскую культуру.

Первый мультфильм Давида Саакянца – и первый полнометражный в Армении, «Анаит», стал экранизацией сказки классика армянской литературы Лазаря Агаяна. Год он не сходил с экранов страны. Второй – «Олимпионик», который создают сейчас, основан на реальном историческом факте.

В конце 4-го века нашей эры на Олимпиаде в кулачном бою – редкий случай – победил чужеземец, царь Великой Армении Вараздат. Он стал последним известным «олимпиоником» – игры вскоре запретили как пережиток язычества.

Полный армянского юмора, мультфильм надеются завершить к концу 2018 года. Прокат в Армении ему обеспечен. Давид Саакянц мечтает, чтобы его увидели и в других странах – в первую очередь в России.

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