Чавушоглу: Турция работает над созданием трехстороннего формата с Россией и Азербайджаном
18 марта 2017 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция продолжает работу по созданию новых трехсторонних форматов - Турция-Азербайджан-Россия и Турция-Азербайджан-Казахстан. Об этом заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, Турция предпринимает шаги для увеличения доверия в рамках трехсторонних форматов.
«Сегодня мы имеем такие форматы, как Турция-Босния и Герцеговина-Хорватия, Турция-Босния и Герцеговина-Сербия, Турция-Азербайджан-Иран, Турция-Азербайджан-Грузия. Также работаем над созданием форматов Турция-Азербайджан-Россия и Турция-Азербайджан-Казахстан. Кроме того, имеются трехсторонние форматы для снижения напряженности между Пакистаном и Афганистаном», - сказал Чавушоглу, пишет Haqqin.az со ссылкой на Haberler.
«С помощью важных проектов мы укрепляем наши связи с этим регионом. В течение двух месяцев мы откроем проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - сказал глава МИД Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Азербайджан, Турция и Россия могли бы сформировать трехсторонний механизм сотрудничества.
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