Чавушоглу: Турция работает над созданием трехстороннего формата с Россией и Азербайджаном

PanARMENIAN.Net - Турция продолжает работу по созданию новых трехсторонних форматов - Турция-Азербайджан-Россия и Турция-Азербайджан-Казахстан. Об этом заявил глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, Турция предпринимает шаги для увеличения доверия в рамках трехсторонних форматов.

«Сегодня мы имеем такие форматы, как Турция-Босния и Герцеговина-Хорватия, Турция-Босния и Герцеговина-Сербия, Турция-Азербайджан-Иран, Турция-Азербайджан-Грузия. Также работаем над созданием форматов Турция-Азербайджан-Россия и Турция-Азербайджан-Казахстан. Кроме того, имеются трехсторонние форматы для снижения напряженности между Пакистаном и Афганистаном», - сказал Чавушоглу, пишет Haqqin.az со ссылкой на Haberler.

«С помощью важных проектов мы укрепляем наши связи с этим регионом. В течение двух месяцев мы откроем проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - сказал глава МИД Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Азербайджан, Турция и Россия могли бы сформировать трехсторонний механизм сотрудничества.