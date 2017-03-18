Мэрия Москвы в 2017 году отреставрирует памятники армянского кладбища

В Петербурге сняли мультфильм по армянской народной сказке «Ремесло дороже золота» (видео) В 2016 году команда петербургского журналиста и режиссера Иннокентия Иванова сняла 4 мультфильма по армянской, марийской, азербайджанской и башкирской народным сказкам. Об этом PanARMENIAN.Net рассказал Иннокентий Иванов. В 2016 году команда петербургского журналиста и режиссера Иннокентия Иванова сняла 4 мультфильма по армянской, марийской, азербайджанской и башкирской народным сказкам. Об этом PanARMENIAN.Net рассказал Иннокентий Иванов.

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