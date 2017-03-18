В парижском аэропорту полиция застрелила отобравшего у солдата оружие мужчину

PanARMENIAN.Net - В парижском аэропорту Орли сотрудник пограничной полиции застрелил неизвестного мужчину после того, как он выхватил у солдата оружие.

Мужчина выхватил оружие у солдата, который находился в аэропорту в составе военного патруля, и бросился бежать, но его застрелил полицейский. В результате инцидента никто не пострадал. Всех, кто находился в здании аэропорта, эвакуировали, сообщили во французской полиции, передает tvrain.ru.

Два терминала аэропорта закрыты. Рейсы на прилет перенаправлены в другой парижский аэропорт — имени Шарля де Голля. В аэропорт прибыл министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Мотивы мужчины, выхватившего оружие у солдата, пока неизвестны.