В парижском аэропорту полиция застрелила отобравшего у солдата оружие мужчину
18 марта 2017 - 15:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В парижском аэропорту Орли сотрудник пограничной полиции застрелил неизвестного мужчину после того, как он выхватил у солдата оружие.
Мужчина выхватил оружие у солдата, который находился в аэропорту в составе военного патруля, и бросился бежать, но его застрелил полицейский. В результате инцидента никто не пострадал. Всех, кто находился в здании аэропорта, эвакуировали, сообщили во французской полиции, передает tvrain.ru.
Два терминала аэропорта закрыты. Рейсы на прилет перенаправлены в другой парижский аэропорт — имени Шарля де Голля. В аэропорт прибыл министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Мотивы мужчины, выхватившего оружие у солдата, пока неизвестны.
Photo. AFP/CHRISTOPHE SIMON
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