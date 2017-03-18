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СМИ: Пентагон предложил Трампу схожие с планом Обамы методы по борьбе с ИГ

СМИ: Пентагон предложил Трампу схожие с планом Обамы методы по борьбе с ИГ
18 марта 2017 - 13:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Представленные президенту США Дональду Трампу рекомендации министерства обороны США по борьбе с запрещенной группировкой «Исламское государство» (ИГ) почти не отличаются от стратегии его предшественника Барака Обамы.

Новый план включает в себя продолжение нанесения ударов по боевикам, оказание помощи местным силам при проведении операций в Мосуле и Ракке, принятие мер по стабилизации регионов, освобожденных от террористов и лишение их основных источников финансирования, пишет РИА Новости со ссылкой на NBC.

По мнению собеседников телеканала, вышеперечисленных мер вряд ли будет достаточно, чтобы уничтожить террористов.

«Этот план по уничтожению «Исламского государства» похож на поговорку «План Б заключается в том, что мы следуем плану А, но больше стараемся», — рассказал журналистам бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

По его мнению, президент наверняка захочет вернуть документ на доработку.

Трамп во время предвыборной кампании обещал полную и быструю победу над ИГ и высмеивал администрацию Обамы за медлительность и умеренность.

Ссылки по теме:
Ria.ru: СМИ: Пентагон предложил Трампу бороться с ИГ* по "плану Обамы"
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