Ученые протестировали новое лекарство от инфаркта: Испытания оказались успешными
18 марта 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые провели успешные испытания инновационного препарата, способного, по их словам, предотвращать инфаркты и инсульты. Международные испытания лекарства, в которых приняли участие 27 тысяч человек, показали, что оно способно снижать количество вредного холестерина в организме до беспрецедентного уровня.
Успех исследования говорит о том, что вскоре препарат будет доступен миллионам людей. В медицинской благотворительной организации British Heart Foundation назвали полученные результаты значительным продвижением в борьбе с клиническими формами болезни сердца.
Ежегодно от инфарктов и инсультов умирают около 15 миллионов человек. Высокий уровень вредного холестерина в организме засоряет кровеносные сосуды, в результате чего сердце и мозг не получают необходимого кислорода и питательных веществ. Для снижения вредного холестерина миллионы людей принимают препарат класса статинов.
Новое лекарство - эволокумаб - помогает печени очищать кровь от вредного холестерина.
«Он намного эффективнее статинов», - говорит профессор Питер Север из Имперского колледжа Лондона. Он занимался организацией британской части испытаний препарата, которые финансировала фармацевтическая компания Amgen.
«В результате уровень холестерина снижался и снижался, и в итоге дошел до самых низких значений, которые мы когда-либо видели в медицинской практике», - сказал профессор Север, передает BBC.
В ходе испытаний пациенты уже принимали статины. «Риск снижался еще дополнительно на 20%, а это значительный эффект. Возможно, это самый важный результат испытаний лекарства для снижения холестерина более чем за 20 лет», - добавил профессор Север.
В ходе двухлетних тестов ученые пришли к выводу, что без приема препарата примерно у 365 человек из общего числа испытуемых (все из которых входили в группу повышенного риска) случился бы инфаркт или инсульт.
Эволокумаб представляет собой антитело (антитела вырабатываются в организме для борьбы с инфекцией). Он разработан для блокирования протеина PCSK9, который не дает печени разлагать холестерин и таким образом выводить его из крови. Другие испытания лекарства также показали, что оно способно снижать уровень холестерина на 60%, и Amgen - не единственная компания, разрабатывающая такой метод лечения.
В организм препарат вводится посредством подкожных инъекций каждые 2-4 недели. Цена на новое лекарство варьируется, однако, по некоторым оценкам, он обойдется британской Национальной системе здравоохранения (NHS) в 2000 фунтов (2500 долларов) в год на человека. Он уже назначается пациентам, невосприимчивым к статинам.
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