Российские бизнесмены купили недвижимость в зданиях компании Трампа на $100 млн

PanARMENIAN.Net - Бизнесмены из России приобрели недвижимость примерно на $98.4 млн в элитном жилом комплексе во Флориде, который принадлежит компании президента США Дональда Трампа.

Речь идет о сделках не менее 63 человек по приобретению в различные виды собственности в семи небоскребах, которые контролирует компания Trump Organization, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters

Агентство подчеркивает, что все совершившие сделки лица проживают на территории России. В составленный журналистами список не вошли лица, которые помимо российского имеют паспорта иных государств и предъявили их при приобретении собственности. Отмечается, что все сделки были законными, и связи предпринимателей с российскими властными структурами не были установлены.

В США подозревают Россию в хакерских атаках во время предвыборной кампании президента в 2016 году. Члены демократического меньшинства в Конгрессе США призвали к созданию независимой комиссии для расследования «вмешательства России в выборы в США». В качестве модели предложено взять комиссию, расследовавшую теракты 11 сентября 2001 года. Перспективы создания комиссии пока небольшие: представители республиканского большинства не высказывались в поддержку этого шага. Тем не менее глава будущего кабинета избранного президента США Дональда Трампа Райнс Прибус заявил, что разведывательному сообществу наконец-то удалось убедить бизнесмена в том, что российские хакеры повлияли на ход выборов в США.