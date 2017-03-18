В Петербурге сняли мультфильм по армянской народной сказке «Ремесло дороже золота»

PanARMENIAN.Net - В 2016 году команда петербургского журналиста и режиссера Иннокентия Иванова сняла 4 мультфильма по армянской, марийской, азербайджанской и башкирской народным сказкам. Об этом PanARMENIAN.Net рассказал Иннокентий Иванов.

Армянский мультфильм снят по народной сказке «Ремесло дороже золота», главная мысль которой заключается в том, что необходимо владеть ремеслом, кем бы ты не являлся.

По словам Иннокентия Иванова, «Ремесло дороже золота» снят рисунками на песке, поскольку такая подача показалась наиболее интересной.

«Мы пригласили работать над мультфильмом известную художницу Марину Соснину, она – выдающаяся», - отметил режиссер, рассказывая о художнице.

Башкирская и азербайджанская сказки сняты рисунками по воде. Над ними работали в течение одного дня, хотя техника рисования на воде, по утверждению Иванова, гораздо сложнее.

Говоря о том, почему сняты сказки именно этих четырех народностей, Иннокентий Иванов объяснил это тем, что выбраны нации, представителей которых больше проживает в Ленинградской области.

Мультфильмы по народным сказкам сняты по заказу комитета по местному самоуправлению межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

На вопрос о том, есть если в планах посещение Армении, журналист ответил, что очень бы этого хотел.

«Я с детства люблю Армению. Мне нравится эта страна и люди, которые там, был бы очень рад снова побывать», - отметил он.

«Моя команда, когда снимала выпуск программы «Сферы», посвященный Армении, много рассказывала об этом путешествии», - сказал Иванов.

В настоящее время команда петербургского журналиста Иннокентия Иванова работает над многими культурными проектами, связанными с литературой, документальным кино и музыкой.