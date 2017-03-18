Тиллерсон прилетел в Китай для обсуждения поведения КНДР
18 марта 2017 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Китай. Это завершающий пункт его турне по Восточной Азии, главной темой которого стало обсуждение северокорейской ракетной и ядерной программ.
17 марта в Сеуле он заявил, что если Пхеньян будет угрожать безопасности Южной Кореи или американским объектам на ее территории, то последует военный ответ.
Президент США Дональд Трамп, между тем, написал в Twitter, что Пхеньян «ведет себя очень плохо», а Пекин «делает слишком мало чтобы почоь с этим справиться», пишет BBC.
6 марта Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созыва Совета Безопасности ООН. Три ракеты упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии. Дональд Трамп заявил, что регион вышел на «новый уровень угрозы».
Пекин считает, что в качестве ответного шага США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение КНДР.
Ожидается, что на переговорах с Тиллерсоном представители КНР поднимут вопрос о пусковых установках и оборудовании противоракетных системTHAAD в Корее.
Самое значимое
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Петербурге сняли мультфильм по армянской народной сказке «Ремесло дороже золота» (видео) В 2016 году команда петербургского журналиста и режиссера Иннокентия Иванова сняла 4 мультфильма по армянской, марийской, азербайджанской и башкирской народным сказкам. Об этом PanARMENIAN.Net рассказал Иннокентий Иванов.
Мэрия Москвы в 2017 году отреставрирует памятники армянского кладбища Мэрия города Москвы планирует отреставрировать в 2017 году художественные надгробия армянского кладбища российской столицы.
Чавушоглу: Турция работает над созданием трехстороннего формата с Россией и Азербайджаном По словам министра, Турция предпринимает шаги для увеличения доверия в рамках трехсторонних форматов
В Армении создают мультфильм о последнем победителе античных Олимпиад В Армении создают мультфильм о последнем победителе античных Олимпиад. Впервые весь процесс от начала и до конца сосредоточен на государственной студии анимации. После распада СССР она не работала, вновь её открыли лишь в 2014 году.