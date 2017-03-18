Тиллерсон прилетел в Китай для обсуждения поведения КНДР

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Китай. Это завершающий пункт его турне по Восточной Азии, главной темой которого стало обсуждение северокорейской ракетной и ядерной программ.

17 марта в Сеуле он заявил, что если Пхеньян будет угрожать безопасности Южной Кореи или американским объектам на ее территории, то последует военный ответ.

Президент США Дональд Трамп, между тем, написал в Twitter, что Пхеньян «ведет себя очень плохо», а Пекин «делает слишком мало чтобы почоь с этим справиться», пишет BBC.

6 марта Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созыва Совета Безопасности ООН. Три ракеты упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии. Дональд Трамп заявил, что регион вышел на «новый уровень угрозы».

Пекин считает, что в качестве ответного шага США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение КНДР.

Ожидается, что на переговорах с Тиллерсоном представители КНР поднимут вопрос о пусковых установках и оборудовании противоракетных системTHAAD в Корее.