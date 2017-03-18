Болгария подтвердила факт вмешательства Турции в избирательный процесс

PanARMENIAN.Net - Президент Болгарии Румен Радев 17 марта подтвердил факт вмешательства Турции в избирательный процесс предстоящих 26 марта парламентских выборов.

«Вмешательство Турции в наши выборы — факт, и это вмешательство абсолютно недопустимо», — заявил Радев, отметил, что Болгария, тем не менее, намерена поддерживать с Турцией добрососедские отношения.

Президент подчеркнул, что «Болгария является суверенной страной, членом ЕС и никто не имеет никакого права нарушать международные законы, международное право и правила ЕС».

«Хочу призвать к спокойствию, к сдерживанию эскалации эмоций из-за этой ситуации. Болгарские институты и компетентные службы работают активно для пресечения любых попыток вмешательства в избирательный процесс в нашей стране, а также в наши внутренние дела», — добавил глава балканской страны, передает РИА Новости.

Ранее премьер Болгарии заявил о том, что Турция якобы неоднократно пыталась повлиять на ход и результаты выборов в Болгарии посредством агитаций за ту или иную политическую партию, чаще всего в таких случаях фигурировала партия ДОСТ («Демократы за ответственность, свободу и толерантность»). Он также напомнил, что в начале этого года в МИД Болгарии вызывали турецкого посла, через которого турецкой стороне были переданы настоятельные рекомендации прекратить эти действия.

В связи с непростой ситуацией в четверг посол страны в Турции Надежда Нейнски была отозвана в Софию для консультаций.

Парламентские выборы пройдут в Болгарии 26 марта, согласно социологическим опросам, главными соперниками являются партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым и «Болгарская социалистическая партия» (БСП).