Эрдоган ожидает восстановление смертной казни после референдума
18 марта 2017 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от парламента страны восстановления смертной казни после проведения референдума по поправкам в конституцию.
«Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля», - сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Президент добавил, что «без колебаний» одобрит закон.
Часть общественности начала призывать вернуть смертную казнь в Турции после попытки военного переворота в стране 16 июля 2017 года.
Самое значимое
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Молдавия хочет стать новым членом ЕАЭС Очередной визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву дал старт ускоренному вступлению страны в Евразийский союз.
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана Утром 18 марта в Ереван прибыли блогеры Антон Носик, Антон Меркуров, редактор Светлана Большакова и ряд других блогеров и журналистов, чьи имена пока не называются
В новом сезоне «Игры престолов» будут драконы размером с «Боинг 747» Неизвестно, замерял ли Шенкман размеры кинематографических драконов и особенно размеры извергаемых ими пламени, но сравнение с «Боингом 747» производит впечатление
БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в парламент Армении: Списки избирателей точные, есть проблема с подкупом голосов В докладе представлена предвыборная ситуация в Армении, затронута проводимая партиями и блоками агиткампания к выборам. Авторы доклада коснулись также работы ЦИК РА по организации избирательного процесса