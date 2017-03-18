// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Эрдоган ожидает восстановление смертной казни после референдума

Эрдоган ожидает восстановление смертной казни после референдума
18 марта 2017 - 15:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от парламента страны восстановления смертной казни после проведения референдума по поправкам в конституцию.

«Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля», - сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Президент добавил, что «без колебаний» одобрит закон.

Часть общественности начала призывать вернуть смертную казнь в Турции после попытки военного переворота в стране 16 июля 2017 года.

Ссылки по теме:
ТАСС: Президент Турции ожидает восстановление смертной казни после референдума
AFP. Erdogan expects Turkish parliament to restore capital punishment
 Самое значимое
Протурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организацийПротурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организаций
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Partner news
 Статьи
Почему Турция снова ругается с Европой

Новый виток ухудшения турецко-европейских отношений

 Самое читаемое в разделе
Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и пригрозил ответными мерами
В результате двух взрывов в Дамаске 30 человек погибли, 120 получили ранения
Эксперт: Армения может стать важной платформой переговоров между ЕАЭС, Ираном и ЕС
Азербайджан выдвинул кандидатуру Полада Бюльбюль оглы на пост гендиректора ЮНЕСКО
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Молдавия хочет стать новым членом ЕАЭС Очередной визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву дал старт ускоренному вступлению страны в Евразийский союз.
Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана Утром 18 марта в Ереван прибыли блогеры Антон Носик, Антон Меркуров, редактор Светлана Большакова и ряд других блогеров и журналистов, чьи имена пока не называются
В новом сезоне «Игры престолов» будут драконы размером с «Боинг 747» Неизвестно, замерял ли Шенкман размеры кинематографических драконов и особенно размеры извергаемых ими пламени, но сравнение с «Боингом 747» производит впечатление
БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в парламент Армении: Списки избирателей точные, есть проблема с подкупом голосов В докладе представлена предвыборная ситуация в Армении, затронута проводимая партиями и блоками агиткампания к выборам. Авторы доклада коснулись также работы ЦИК РА по организации избирательного процесса