Эрдоган ожидает восстановление смертной казни после референдума

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от парламента страны восстановления смертной казни после проведения референдума по поправкам в конституцию.

«Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля», - сказал Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Президент добавил, что «без колебаний» одобрит закон.

Часть общественности начала призывать вернуть смертную казнь в Турции после попытки военного переворота в стране 16 июля 2017 года.