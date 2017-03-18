Саперы обнаружили более 120 взрывных устройств в первый день работы в Пальмире

PanARMENIAN.Net - Российские саперы приступили к разминированию исторической части и жилых кварталов сирийской Пальмиры. В первый день работы они обнаружили более 120 взрывных устройств и два склада боеприпасов. Об этом сообщил журналистам командир отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ полковник Валерий Овдиенко.

«Личный состав отряда приступил к разминированию исторической части и мест проживания людей в Пальмире. Работы организованы на подступах к городу и в исторической части, а также внутри него. В течение первых пяти-шести часов работы личным составом обезврежены более 120 взрывоопасных предметов. Личный состав на выполнение задачи настроен серьезно, уверен, что с задачей справится достойно и в сроки, определенные министром обороны РФ», - сказал он, пишет ТАСС.

По его словам, в городе уже обнаружено два склада боеприпасов. «Группами подрыва организованы вывоз и уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов», - отметил Овдиенко.

Полковник подчеркнул, что работы организованы с учетом особенностей исторической застройки города. «Максимальные усилия прилагаются саперами, чтобы сохранить инфраструктуру, в том числе историческую часть. Все то, что можно вывезти и уничтожить за пределами города, вывозится», - рассказал он.

Всего саперам предстоит проверить около 900 га территории. Завершить работы предполагается в течение 1-1,5 месяцев. «Очень сильно заминировано в городе. Также заминированы объекты, которые представляют историческую ценность», - добавил Овдиенко.

Российские саперы используют современное оборудование для поиска и уничтожения взрывоопасных предметов. В поиске мин саперам помогают собаки.

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре минувшего года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. 2 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по возвращению Пальмиры.