БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в парламент Армении: Списки избирателей точные, есть проблема с подкупом голосов
18 марта 2017 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обнародовало промежуточный доклад касательно предстоящих 2 апреля выборов в Национальное Собрание Армении.
В докладе представлена предвыборная ситуация в Армении, затронута проводимая партиями и блоками агиткампания к выборам. Авторы доклада коснулись также работы ЦИК РА по организации избирательного процесса.
В докладе БДИПЧ/ОБСЕ позитивно оценивается уточнение списков избирателей. Коснувшись публикации списков избирателей, БДИПЧ/ОБСЕ отмечает, что это будет важным шагом в контексте борьбы с фальсификациями. В то же время в докладе выражается обеспокоенность по поводу того, что публикация списков может рассекретить персональные данные избирателей, пишет Panorama.am.
В связи с предвыборной агитацией, в докладе отмечается, что наблюдатели получали жалобы относительно подкупа голосов.
Авторы доклада позитивно оценивают также наличие на избирательных участках в день голосования идентифицирующих устройств, видеокамер.
«С 24 февраля БДИПЧ/ОБСЕ приступило к качественному и количественному мониторингу телеэфира. Согласно результатам мониторинга, вовлеченные в предвыборную борьбу политсилы получили равный объем бесплатного эфирного времени на Общественном телевидении. Нет вмешательства в свободу в Сети», – говорится в докладе.
При этом в докладе отмечается, что внесенные в Избирательный кодекс поправки увеличивают квоты женщин, упрощают вопросы организации и финансирования агиткампании, а также вопросы, связанные с подачей заявлений и жалоб.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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