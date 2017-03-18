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В новом сезоне «Игры престолов» будут драконы размером с «Боинг 747»

В новом сезоне «Игры престолов» будут драконы размером с «Боинг 747»
18 марта 2017 - 17:30 AMT

PanARMENIAN.Net - В седьмом сезоне популярного сериала «Игра престолов» будут самые большие за все семь лет драконы. Об этом заявил режиссер знаменитого сериала Мэтт Шенкман.

По его словам, по размерам они не уступают современным пассажирским авиалайнерам.

«В этом году драконы у нас будут размером с «Боинг 747. Самый большой из них – Дрогон. Клубы его пламени достигают в диаметре 9 метров!»- сообщил Шенкман, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Entertainment Weekly.

Неизвестно, замерял ли Шенкман размеры кинематографических драконов и особенно размеры извергаемых ими пламени, но сравнение с «Боингом 747» производит впечатление. Его размеры: 70 метров в длину и 63 метра в ширину (размах крыльев). В седьмом сезоне «Игры престолов» воздушная флотилия королевы Дейенерис из трех драконов вторгнется в Вестерос.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года и получил за это время 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть саги станет предпоследней. Съемки финального сезона начнутся в сентябре. Премьера седьмого сезона сериала состоится 16 июля.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. 'Game of Thrones' Director Teases Biggest Dragons Yet in Season 7
Kp.ru: В седьмом сезоне «Игры престолов» будут самые большие за все семь лет драконы
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