Российские блогеры и журналисты направляются в Карабах в знак протеста против политики Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Ряд российских блогеров и журналистов направляются в Республику Арцах (Нагорный Карабах) в знак протеста против политики Азербайджана, в результате которой за посещение Арцаха в Минске по запросу Баку был арестован российско-израильский блогер Александр Лапшин.

Утром 18 марта в Ереван прибыли блогеры Антон Носик, Антон Меркуров, редактор Светлана Большакова и ряд других блогеров и журналистов, чьи имена пока не называются. Планируется, что 19 марта они из столицы Армении отправятся в Арцах.

Перед вылетом из Москвы Носик в своем блоге в «Живом Журнале» написал, что отправляется «в Нагорно-Карабахскую Республику, она же древний армянский Арцах».

«Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана. Меня это не смущает, потому что само существование Азербайджана в качестве суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением. Вот как не существовало такой страны до 1918 года, так и в последующие эпохи карта мира могла бы прекрасно без нее обойтись. Жаль, что эта счастливая возможность была упущена»,- пишет Носик.

«Нынешняя дремучая, клептократическая семейная диктатура, где людоеда Рамиля Сафарова считают национальным героем, а блогера Лапшина — опасным государственным преступником, ничем не заслужила, чтобы я учитывал ее мнение о «правильных» границах»,- отмечает блогер.

По его словам, единственной причиной затянувшегося пребывания Азербайджана на картах мира были и остаются углеводороды.

«Нефть и газ составляют 88.2% азербайджанского экспорта. И экстрадиция Лапшина из Минска, и триумфальное освобождение душегуба Сафарова из венгерской тюрьмы — сделки, оплаченные нефтедолларами»,- говорится в записи Носика.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.