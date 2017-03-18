Кандидатами на выборы президента во Франции стали 11 человек
18 марта 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Во Франции завершилась регистрация кандидатов в президенты. Преодолеть необходимый для участия в выборах порог в 500 подписей смогли 11 человек.
В выборах примут участие представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто, председатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, председатель движения «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, кандидат от партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, лидер центристской партии «Вперед!» Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу и депутат-центрист Жан Лассаль, передает Lenta.ru со ссылкой на Le Monde.
Представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, участие которого в кампании было под вопросом из-за коррупционного скандала, также успешно преодолел отбор. Политик оказался лидером по собранным подписям: 2593.
В 2012 году в президентских выборах принимали участие 10 кандидатов, в 2007 — 12.
По законам Франции, для участия в президентских выборах кандидат должен собрать подписи 500 народных избранников разного уровня (депутатов, сенаторов, членов Европарламента от Франции, членов муниципальных и региональных советов, мэров и других избираемых должностных лиц — их в общей сложности около 42 тысяч человек). Имена поручителей озвучиваются публично.
Выборы президента пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая.
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