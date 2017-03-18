Более трех тысяч человек в Петербурге протестуют против передачи Исаакиевского собра РПЦ

PanARMENIAN.Net - В центре Санкт-Петербурга на Марсовом поле проходит градозащитный митинг, согласованный с властями города.

На мероприятие собралось уже более 3 тысяч человек. Со сцены выступили режиссер Юрий Мамин, писатель и журналист Лев Лурье, политик Андрей Пивоваров, политолог и депутат заксобрания Борис Вишневский, политик Михаил Амосов и актер Иван Краско.

На градозащитном митинге участники выступают против передачи Исаакиевского собора РПЦ, застройки Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки. Организаторами акции стали представители фракций оппозиционных партий. Митинг был согласован в формате гайд-парка, предполагающего участие не более 200 человек. Тем не менее организаторы заранее заявили, что готовы заплатить штраф при превышении этого числа участников, передаетgazeta.ru.

Протестующие вышли на акцию с флагами России и Санкт-Петербурга, а также плакатами.

С момента объявления о планах передать Исаакиевский собор РПЦ в Петербурге регулярно проходят акции протеста противников передачи храма. В феврале 2017 года в городе прошел «митинг против мракобесия».