Молдавия хочет стать новым членом ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Очередной визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву дал старт ускоренному вступлению страны в Евразийский союз. Молдавское вино и фрукты будут продаваться в России без таможенных накруток уже этим летом, а россиянам предложат получить гражданство за инвестиции в $100 тыс. и ездить в Европу без визы, пишет gazeta.ru.

17 марта Додон участвовал в деловом форуме «Россия – Молдавия: новые точки роста», после чего встретился в Кремле с Владимиром Путиным.

Заявления, сделанные молдавским лидером в ходе визита в Москву, не оставляют почвы для разночтений: Додон видит родную Молдавию будущим членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вместе с Арменией, Россией, Казахстаном, Белоруссией и Киргизией.

Причем оформить членство в ЕАЭС Додон готов по ускоренному сценарию. На прелюдию вступления в союз, занимавшую у других стран многие годы, Молдавии могут понадобиться считаные месяцы — апрель да май. «3 апреля в Кишиневе мы подпишем рамочное соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС… чтобы наши товары вернулись на российский рынок, и не только российский, но и рынок стран ЕАЭС», — заявил Додон в Москве.

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подтвердили планы поездки ее делегатов 3 апреля в Кишинев, где состоится Международный форум «Молдова – Евразийский экономический союз». Там будет подписан меморандум.

«В качестве первого шага для сближения экономик наших стран планируется подписать меморандум о взаимопонимании между РФ и Молдовой», — пояснила Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Меморандум подпишут председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, а с молдавской стороны — Игорь Додон. Следующий шаг — подписание рамочного соглашения. Затем — получение Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС. Решение об этом, как ожидается, главы стран – членов Евразийского союза могут принять в мае.

Додон не намерен дожидаться мая и во время встречи в Кремле в пятницу поставил перед Путиным вопрос об отмене таможенных пошлин на ввоз в Россию нескольких видов продукции. Обнуление пошлин, между прочим, — это привилегия стран – членов Союза, а не наблюдателей или подписантов соглашения о зоне свободной торговли.

«Мы вернули предприятия на рынок России, но таможенные пошлины, которые существуют на товары АПК, делают наши товары менее конкурентоспособными. Мы добиваемся аннулирования таможенных пошлин, как минимум на данном этапе, по четырем товарным позициям — виноделие, фрукты, овощи и консервы», — сказал Додон, выступая на форуме «Деловой России».

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.