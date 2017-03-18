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В Армении откроется завод по производству грузовых автомобилей Tatra

В Армении откроется завод по производству грузовых автомобилей Tatra
18 марта 2017 - 22:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно меморандуму, подписанному между чешской компанией TATRA TRUCKS и японской Zenon Limited Liability, в Котайкской области Армении будет основан автозовод по производству грузовиков TATRA. Об этом заявил директор Арташатского ФГГ ЗАО «Газпром Армения» Андраник Арутюнян.

Он отметил, что работы по открытию завода уже стартовали. По словам Арутюняна, строительство завода является результатом достигнутых соглашений по инвестициям месжду премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и проживающими в РФ армянскими бизнесменами.

На завершающем этапе программы планируется создание 2000 новых рабочих мест.

Источники PanARMENIAN.Net подтвердили сведения о строительстве завода.

Tatra - чешская компания-производитель транспортных средств со штаб-квартирой в городе Копршивнице. Фирма была основана в 1850 году Игнацем Шусталой под названием «Schustala & Company». Компания производила коляски и брички. В 1860-х годах фирма имела заводы не только на территории Чехии, но и в Берлине, Вене, Вроцлаве, Киеве и Черновцах. После Второй мировой войны фирма была национализирована. Фирма производила грузовики и легковые автомобили класса «люкс» (до 1989).

Автомобили Tatra - неоднократные победители Ралли Дакар.

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