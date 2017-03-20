Объем экспорта из Армении увеличился примерно на 10% в феврале
20 марта 2017 - 18:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В феврале 2017 года объем экспорта из Армении составил порядка $152.2 млн, превысив показатель аналогичного периода 2016 года на 10.1%. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.
Импорт в феврале составил $267.4 млн, увеличившись на 12.4% по сравнению с февралем 2016 года.
Объем экспорта в январе составил около $121.5 млн, увеличившись по сравнению с январем 2016 годом на 35.4%, а импорт вырос на 51.4% до $237.2 млн.
Общий объем экспорта в январе-феврале 2017 года составил $273.7 млн, увеличившись на 20.1% по сравнению с первыми 2 месяцами 2016 года. Импорт увеличился на 23.5% до $ 487.3 млн.
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