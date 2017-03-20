Стивен Хокинг намерен полететь в космос
20 марта 2017 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг планирует полететь в космос в рамках программы компании Virgin Galactic. Об этом ученый в интервью Good Morning Britain, передает РИА Новости.
Virgin Galactic планирует запустить программу туристических суборбитальных космических полетов для всех желающих. В будущем компания также намерена предложить клиентам орбитальные полеты.
«Полет в космос сделает меня счастливым. Я думал, что никто не захочет брать меня, но Ричард Брэнсон (глава Virgin Galactic — ред.) предложил мне место в Virgin Galactic, и я моментально согласился», — заявил Хокинг.
Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история времени», которая разошлась десятимиллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.
В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Тогда врачи считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.
Даже полностью парализованный, Хокинг ведет активную жизнь — занимается наукой, преподает, выступает с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.
В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) — история жизни ученого.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
SpaceX назвала 4 региона на Марсе для посадки корабля Red Dragon На специальной презентации, состоявшейся 18 марта, Пол Вустер из SpaceX назвал потенциальные пригодные для посадки корабля места на Марсе: Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia и Arcadia Planitia
ГУГА РА про заявления о радиоактивном материале в самолете: Из Армении нет прямых авиарейсов в Белоруссию «Прямых авиарейсов в Минск или какой-либо другой белорусский город из Армении не осуществляется», - сказала пресс-секретарь ГУГА
ЕС ввел санкции против четырех сирийцев из-за использования химоружия против мирных граждан Евросоюз ввел санкции против четырех восокопоставленных военных чиновников Сирии из-за их предполагаемой роли в использовании химического оружия против гражданского населения.
Zara и H&M возможно будут закупать армянский текстиль Об этом стало известно в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в компанию «Алекс Текстиль».