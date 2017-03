Стивен Хокинг намерен полететь в космос

PanARMENIAN.Net - Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг планирует полететь в космос в рамках программы компании Virgin Galactic. Об этом ученый в интервью Good Morning Britain, передает РИА Новости.

Virgin Galactic планирует запустить программу туристических суборбитальных космических полетов для всех желающих. В будущем компания также намерена предложить клиентам орбитальные полеты.

«Полет в космос сделает меня счастливым. Я думал, что никто не захочет брать меня, но Ричард Брэнсон (глава Virgin Galactic — ред.) предложил мне место в Virgin Galactic, и я моментально согласился», — заявил Хокинг.

Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история времени», которая разошлась десятимиллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Тогда врачи считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг ведет активную жизнь — занимается наукой, преподает, выступает с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

В 2015 году вышел британский фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) — история жизни ученого.