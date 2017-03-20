Власти Сирии отказались принять спецпосланника ООН в Дамаске

PanARMENIAN.Net - Власти Сирии отказались принять специального посланника ООН Стаффана де Мистуру, который собирался посетить Дамаск до начала нового раунда переговоров в Женеве.

Отмечается, что де Мистура обратился к руководству республики с просьбой о возможности приезда в Сирию в преддверии начала женевских встреч, проведение которых запланировано на предстоящей неделе. На этот запрос официальный Дамаск ответил отказом без объяснения причин, констатировал источник.

Он добавил, что де Мистура «стал нежелательной персоной в Дамаске — как на сегодняшний день, так и на будущее», передает Lenta.ru.

Предыдущий раунд межсирийских переговоров прошел в Женеве в конце февраля 2017 года — начале марта. Пока у оппозиции нет единой делегации, которая смогла бы выступать партнером по диалогу с представителями Дамаска. Состоявшиеся встречи касались лишь формата и процедуры дальнейших дискуссий.

Ранее де Мистура предоставил делегациям документ, предлагающий создать рабочие группы по конституции, выборам и переходной власти в Сирии.

Наряду с женевским форматом переговоров, также проходит серия встреч по сирийскому урегулированию в Астане.