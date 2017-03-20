В 2016 году более 22 тысяч армян получили гражданство РФ

PanARMENIAN.Net - В 2016 году российский паспорт получили 22.264 граждан Армении. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили в пресс-службе МВД.

Спрос на гражданство России в республиках СНГ традиционно высок. Примечательно, однако, что первенство по количеству получаемых российских паспортов уже второй год удерживает Украина, передает RT.

Согласно этим цифрам, в 2016 году 100 696 украинцев стали обладателями паспорта с двуглавым орлом на обложке. Это на 49% больше, чем в 2015 году (67 400 человек). На второй строчке — Казахстан, 37 837 жителей которого получили российское гражданство в 2016 году (в 2015 году — 32 070).

В 2016 году российский паспорт был вручён 22 264 гражданам Армении/

В 2015 году российское гражданство получили 18 653 армян.

Право жить и работать в России получили также 23 216 граждан Узбекистана (в 2015 году — 22 557).