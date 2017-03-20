Мэй подаст заявку в Евросоюз на Brexit 29 марта
20 марта 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта уведомит руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского союза согласно статье 50 Лиссабонского договора. Об этом сообщил 20 марта официальный представитель канцелярии главы британского правительства.
Таким образом, Лондон подаст заявку на Brexit только после предстоящего 25 марта в Риме саммита Евросоюза, посвященного 60-летию Римских договоров, положивших начало Европейскому экономическому сообществу, пишет Deutsche Welle.
Королева Великобритании Елизавета II 16 марта подписала закон о запуске процедуры по выходу страны из Европейского Союза.Глава британского государства одобрила закон о Brexit после того, как он был утвержден обеими палатами парламента три дня назад.
Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки.
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