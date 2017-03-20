В Москве состоится презентация турпродукта «В Армению на выходные с внутренними паспортами»

PanARMENIAN.Net - В конце марта в Москве пройдет презентация туристического продукта Армении под девизом «В Армению на выходные с внутренними паспортами». Об этом сообщила руководитель Госкомитета по туризму Армении Зармине Зейтунцян.

По ее словам, мероприятие будет организованно совместно с Фондном развития Армении в павильоне «Армения» на ВДНХ, планируется, что в нем примут участие порядка 150 турагентов, туроператоров и медиаблогеров.

«Точную дату пока сказать не могу, она уточняется, скорее всего, мероприятие пройдет в период 31 марта – 2 апреля»,- сказала Зейтунцян, передает «Новости-Армения».

Она добавила, что в дальнейшем подобные мероприятия пройдут еще в 5 крупнейших российских городах.

Согласно данным, полученным из отчетов и экспертным оценкам результатов проведенных исследований, в январе-декабре 2016г. в республику прибыло 1 259 657 туристов, что на 5.7% больше аналогичного периода предыдущего года.

По отчетным данным, полученным от объектов гостиничного хозяйства, в январе-декабре 2016г. 25.7% туристов, посетивших республику, пришлось на страны СНГ (21,7%- Россия), 25.8% - на страны ЕС, 48.5% - на остальные страны.