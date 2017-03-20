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Сирийская армия освободила от джихадистов районы Дамаска

Сирийская армия освободила от джихадистов районы Дамаска
20 марта 2017 - 16:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Сирийская армия восстановила контроль над районами Дамаска, которые накануне атаковали и захватили отряды джихадистов. Об этом сообщили 20 марта сирийские военные источники.

По сведениям источника, армия «восстановила контроль над всеми точками, куда в воскресенье проникли террористы», пишет Deutsche Welle со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Телевидение также приводит слова российского посла в Дамаске, который сообщил, что в результате боестолкновений было повреждено одно из зданий посольского комплекса России в сирийской столице.

«У нас есть здание, которое мы временно не используем, оно расположено неподалеку от эпицентра вчерашних столкновений. Мне сообщили, что взрывная волна выбила окна в этом здании», - сообщил российский посол Александр Кищак.

19 марта джихадисты из группировки «Джебхат Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют бойцы «Джебхат ан-Нусры», неожиданно начали крупное наступление в районе близ исторического центра Дамаска. Сирийская армия ответила массированными бомбардировками и авиаударами. О жертвах, в том числе среди мирного населения, не сообщается.

Это - первый случай за последние два года, когда джихадистам удалось пробиться с боями в центральные районы Дамаска.

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