Алекс Фергюсон возглавит «Манчестер Юнайтед» на благотворительном матче
20 марта 2017 - 17:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» легендарный Алекс Фергюсон вновь встанет во главе английского футбольного клуба во время благотворительного матча в честь 11-летия полузащитника Майкла Кэррика в команде. Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.
Матч «МЮ-2008» - «Все звезды Майкла Кэррика» состоится 4 июня на «Олд Траффорд».
За МЮ под руководством Фергюсона выступят Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Райан Гиггз. Тренером команды "Всех звезд" будет Гарри Реднапп, на поле выйдут Фрэнк Лэмпард, Стивен Джерард, Майкл Оуэн. Имена других участников матча будут объявлены позднее.
Все собранные от проведения встречи средства будут направлены в благотворительный фонд Michael Carrick Foundation, который помогает нуждающимся детям Манчестера и Ньюкасла, передает ТАСС.
Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 гг. Под его руководством клуб 13 раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии, два раза стал победителем Лиги чемпионов. В 1999 году после завоевания титулов чемпиона Англии, обладателя Кубка Англии и победителя Лиги чемпионов в одном сезоне был посвящен в рыцари.
Кэррик выступает за манкунианцев с 2006 года. В составе «Манчестер Юнайтед» он стал пятикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и других турниров. В сезоне-2012/13 он был признан лучшим игроком клуба и вошел в символическую сборную чемпионата Англии по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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