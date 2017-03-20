Число китайских городов-миллионников превысило сотню

PanARMENIAN.Net - Число китайских городов с населением более 1 млн человек превысило сотню и составило 102. Об этом свидетельствуют данные Demographics Research Group при университете Вирджинии.

Благодаря незамедляющейся урбанизации в КНР число крупных городов лишь продолжит расти. По прогнозам McKinsey Global Institute, уже к 2025 году число городов с населением более 1 млн человек вырастет вдвое. Эксперты, опрошенные The Guardian, называют сразу несколько причин высоких темпов урбанизации в стране. Это и целенаправленная политика властей, которые стимулируют людей активнее перебираться в города с развитым производством, и улучшение городской инфраструктуры в Китае, что само по себе привлекает туда все больше сельских жителей, пишет «Коммерсант».

Многие китайские компании, например Alibaba или Foxconn, размещают свои новые производственные центры в более глубинных районах страны с недорогой, по сравнению с развитыми прибрежными городами, рабочей силой.