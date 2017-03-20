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Zara и H&M возможно будут закупать армянский текстиль

Zara и H&M возможно будут закупать армянский текстиль
20 марта 2017 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания «Алекс Текстиль» ведет переговоры о сотрудничестве с компаниями Zara и H&M. Об этом стало известно в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в компанию «Алекс Текстиль».

Глава государства в сопровождении министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна и руководства компании обошёл цеха предприятия, ознакомился с производственными мощностями, объемами экспорта и программами развития.

Директор компании «Алекс Текстиль» Марат Мовсисян в беседе с журналистами отметил, что заводы компании оснащены самым современным и быстрым оборудованием.

«До сих пор осуществлены инвестиции примерно на 7 млн. евро. Мы планируем открыть такие цеха также в областях республики», - сказал Мовсисян.

Он отметил, что продукция компании соответствует всем международным стандартам.

«Сейчас у нас находятся поставщики Zara и H&M. Мы ведем переговоры о сотрудничестве с ними», - заявил Мовсисян.

Начальник цеха по пошиву детской одежды Жора Мовсисян заявил, что вся продукция в настоящее время идет на экспорт.

«Детская продукция в основном экспортируется в Россию. Работаем с торговой сетью «Детский мир», которая имеет по всей России около 600 магазинов. Этот цех работает примерно месяц и обеспечивает 300-350 рабочих мест», - сказал начальник производства.

Ссылки по теме:
http://www.aysor.am/am/news/2017/03/20/Ալեքս-տեքստիլ-Սերժ-Սարգսյան/1230657
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