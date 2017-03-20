ЕС ввел санкции против четырех сирийцев из-за использования химоружия против мирных граждан

PanARMENIAN.Net - Евросоюз ввел санкции против четырех восокопоставленных военных чиновников Сирии из-за их предполагаемой роли в использовании химического оружия против гражданского населения. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

«20 марта 2017 года Совет добавил четырех высокопоставленных военных чиновников в список тех, против кого направлены ограничительные меры ЕС в отношении сирийского режима. ЕС добавил этих четырех человек за их роль в использовании химического оружия против гражданского населения в соответствии с политикой ЕС по борьбе с распространением и использованием химического оружия», - отмечается в заявлении, передает ТАСС.

Совет подчеркивает, что таким образом черный список ЕС по Сирии достигает 239 человек.

«ЕС остается приверженным поиску устойчивого политического решения конфликта в Сирии в соответствии договоренностей под эгидой ООН, так как военного разрешения сирийской гражданской войны нет», - говорится в документе.

Санкции ЕС против Сирии - это один из самых значительных санкционных пакетов, когда-либо вводившихся Евросоюзом. Они внедрялись поэтапно с 2012 года и на сегодня включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет- коммуникаций. Помимо этого, 239 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС. Никакого политического влияния на ситуацию в Сирию, кроме ухудшения положения населения, эти санкции не оказали.