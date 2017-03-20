ЕС ввел санкции против четырех сирийцев из-за использования химоружия против мирных граждан
20 марта 2017 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз ввел санкции против четырех восокопоставленных военных чиновников Сирии из-за их предполагаемой роли в использовании химического оружия против гражданского населения. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.
«20 марта 2017 года Совет добавил четырех высокопоставленных военных чиновников в список тех, против кого направлены ограничительные меры ЕС в отношении сирийского режима. ЕС добавил этих четырех человек за их роль в использовании химического оружия против гражданского населения в соответствии с политикой ЕС по борьбе с распространением и использованием химического оружия», - отмечается в заявлении, передает ТАСС.
Совет подчеркивает, что таким образом черный список ЕС по Сирии достигает 239 человек.
«ЕС остается приверженным поиску устойчивого политического решения конфликта в Сирии в соответствии договоренностей под эгидой ООН, так как военного разрешения сирийской гражданской войны нет», - говорится в документе.
Санкции ЕС против Сирии - это один из самых значительных санкционных пакетов, когда-либо вводившихся Евросоюзом. Они внедрялись поэтапно с 2012 года и на сегодня включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет- коммуникаций. Помимо этого, 239 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС. Никакого политического влияния на ситуацию в Сирию, кроме ухудшения положения населения, эти санкции не оказали.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
SpaceX назвала 4 региона на Марсе для посадки корабля Red Dragon На специальной презентации, состоявшейся 18 марта, Пол Вустер из SpaceX назвал потенциальные пригодные для посадки корабля места на Марсе: Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia и Arcadia Planitia
ГУГА РА про заявления о радиоактивном материале в самолете: Из Армении нет прямых авиарейсов в Белоруссию «Прямых авиарейсов в Минск или какой-либо другой белорусский город из Армении не осуществляется», - сказала пресс-секретарь ГУГА
Zara и H&M возможно будут закупать армянский текстиль Об этом стало известно в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в компанию «Алекс Текстиль».
Mercer: Ереван - лучший город для проживания в регионе Столицы соседних Грузии и Азербайджана - Тбилиси и Баку - заняли в рейтинге 187-е и 196-е места соответсвенно