ГУГА РА про заявления о радиоактивном материале в самолете: Из Армении нет прямых авиарейсов в Белоруссию
20 марта 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В настоящее время прямых авиарейсов из Армении в Белоруссию не осуществляется. Об этом заявила пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации (ГУГА) республики Сатеник Ованнисян, комментируя информацию об обнаружении радиоактивных веществ в самолете, следовавшем транзитом из Армении через Белоруссию.
«Прямых авиарейсов в Минск или какой-либо другой белорусский город из Армении не осуществляется», - сказала пресс-секретарь ГУГА, пишет агентство «Новости-Армения».
Ранее 20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на борту самолета, следовавшего из Армении транзитом через Белоруссию в Болгарую, были обнаружены радиоактивные вещества. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что инцидент с «радиоактивным» самолетом произошел 19 марта в аэропорту в Гомеле.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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