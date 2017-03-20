ГУГА РА про заявления о радиоактивном материале в самолете: Из Армении нет прямых авиарейсов в Белоруссию

PanARMENIAN.Net - В настоящее время прямых авиарейсов из Армении в Белоруссию не осуществляется. Об этом заявила пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации (ГУГА) республики Сатеник Ованнисян, комментируя информацию об обнаружении радиоактивных веществ в самолете, следовавшем транзитом из Армении через Белоруссию.

«Прямых авиарейсов в Минск или какой-либо другой белорусский город из Армении не осуществляется», - сказала пресс-секретарь ГУГА, пишет агентство «Новости-Армения».

Ранее 20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на борту самолета, следовавшего из Армении транзитом через Белоруссию в Болгарую, были обнаружены радиоактивные вещества. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что инцидент с «радиоактивным» самолетом произошел 19 марта в аэропорту в Гомеле.