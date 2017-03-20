В Южном Судане разбился пассажирский самолет: 44 человека погибли

PanARMENIAN.Net - Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли, передает РИА Новости.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.

Отмечается, что крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.

Южносуданская газета National Courier сообщает, что речь идет о самолете авиакомпании Supreme Airlines Plane. На фотографиях в Twitter видно, что самолет почти полностью разрушен.