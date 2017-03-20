SpaceX назвала 4 региона на Марсе для посадки корабля Red Dragon

PanARMENIAN.Net - Компания SpaceX совместно с НАСА определила четыре региона на Марсе, где планируется высадка беспилотного корабля Red Dragon.

На специальной презентации, состоявшейся 18 марта, Пол Вустер из SpaceX назвал потенциальные пригодные для посадки корабля места на Марсе: Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia и Arcadia Planitia. Эти территории можно подробно рассмотреть, например, при помощи карт Google Mars, пишет Lenta.ru со ссылкой на Space News.

Все они расположены в северном полушарии планеты недалеко от экватора. Это позволяет обеспечить потенциальным миссиям оптимальный доступ к солнечному свету. Другой критерий — наличие водяного льда.

Корабль Red Dragon будет модернизированной версией пилотируемого Dragon V2. С его помощью в середине 2020 года SpaceX планирует отправить к Марсу до тонны полезного груза. Запуск Red Dragon будет осуществляться на Falcon Heavy. Ранее это планировалось совершить в 2018 году.