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Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»

Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
20 марта 2017 - 20:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Владелец продуктового магазинчика в городе Струнино, армянский бизнесмен Мамуд Шавершян бесплатно раздает хлеб бедным. За это «нахлебники» уже пытались жаловаться на него в прокуратуру, администрацию президента РФ Владимира Путина, обзывали черномазым и обещали посадить.

Причиной жалоб является уверенность жителей села в том, что бизнесмен делает это не по собственному желанию, а по приказу презизента, и при этом дает меньше, чем им полагается, пишет «Ъ».

«Кто выдает нам этот хлеб? Путин, кто ж еще! Президент дал распоряжение, чтоб малоимущим, пенсионерам и инвалидам оказывали помощь. Вот и оказывают. Но эти торговцы хитрые, себя тоже не обидят! Понаехали в Россию и кормятся за наш счет!» - говорит один из получателей хлеба, протягивая продавщице бумажку с печатью с надписью «Талон на выдачу одного батона и половинки черного. Март», и получает требуемое. Мужчина подозревает, что ему положен целый кирпичик «Дарницкого», а не половинка, а в магазине воруют его законную долю.

Уже почти 8 лет в магазине «Эрик» помогают нуждающимся, выдают по 10 «хлебных талонов» в месяц на каждого, но до сих пор не все граждане понимают, кто и зачем это делает. Версии разнятся: кто-то, как этот утренний посетитель, уверен, что распоряжение насчет хлеба отдал лично Путин, кто-то считает, что это мэр города постарался, кто-то пишет благодарственные письма губернатору Светлане Орловой: «Спасибо, кормилица наша!». Не все знают, что почти 2 тысячи батонов и около тысячи «черного» в месяц раздает Шавершян, владелец этого небольшого магазина в спальном районе, по собственной инициативе.

В соседний детсад бизнесмен также доставляет сушки и печенье, выдает хлеб для церкви, в Армении уже много лет практически полностью содержит школу, в которой учился. Друзья считают, что таким образом он чтит память деда, конкуренты шепчутся, что так он замаливает какие-то свои грехи, кто-то даже подозревает, что Шавершяна власти города заставляют это делать. Но как бы там ни было, а почти 200 жителей Струнино о хлебе насущном могут не беспокоиться.

«Власти даже не знают о моей инициативе. Ни одной грамоты, ни одной благодарности я не получал, да мне и не надо. Я просто хочу, чтобы люди рядом со мной жили более или менее сытно»,- говорит бизнесмен.

Мамуд приехал в Россию из Армении около 25 лет назад. Сначала трудился инженером, потом занялся бизнесом. Когда открыл магазин, то заметил, как старушки у кассы пересчитывают копейки и придумал печатать талоны на бесплатный хлеб. Подсчитал, что на два дня среднестатистической бабушке хватит батона и «половинки» и написал объявление: «Все пенсионеры микрорайона Дубки города Струнино в последний день месяца могут получить по 10 талонов на бесплатный хлеб». Сначала талоны выдавались только пенсионерам. Потом инвалиды стали обращаться, многодетные. Теперь из соседних деревень даже приезжают.

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