Бастиан Швайнштайгер перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Чикаго Файр»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник Бастиан Швайнштайгер прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в клуб MLS «Чикаго Файр».

«На протяжении всей карьеры я всегда искал возможности, где рассчитывал оказать положительное влияние и помочь сделать что-то отличное. Мой переход в «Чикаго Файр» ничем не отличается. Благодаря разговорам с Нельсоном и Пауно я проникся философией клуба и хочу помочь им в этом проекте», – говорится в заявлении Швайнштайгера, пишет «Советский спорт».

«Чикаго» тренирует бывший полузащитник сборной Сербии и Черногории Велько Паунович, в 2007 году выступавший за «Рубин». А генеральным менеджером «Файр» является Нельсон Родригес. В прошлом сезоне «Чикаго» стал худшей командой MLS.

Контракт Швайнштайгера рассчитан по системе «1+1», а зарплата 32-летнего немца составит 4.5 миллиона долларов.