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Сотрудники посольства РФ в Баку встретились с блогером Лапшиным в СИЗО

Сотрудники посольства РФ в Баку встретились с блогером Лапшиным в СИЗО
21 марта 2017 - 13:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники посольства России в Баку встретились с находящимся под арестом в Баку блогером Александром Лапшиным, следствие по его делу продолжается, посольство находится в постоянном контакте с адвокатом блогера. Об этом сообщил 21 марта пресс-атташе посольства РФ Денис Апашкин.

«Пятнадцатого марта текущего года консульские сотрудники посольства провели очередную встречу с гражданином России А.В. Лапшиным, содержащимся в следственном изоляторе №1 г. Баку. Жалоб на условия содержания А.В. Лапшин не высказал. Состояние его здоровья удовлетворительное. Следствие продолжается. С адвокатом А.В. Лапшина посольство находится в постоянном контакте», — сообщил он, передает РИА Новости.

Российские дипломаты встречались с блогером в феврале.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

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Ссылки по теме:
Ria.ru: Сотрудники посольства России в Баку встретились с блогером Лапшиным в СИЗО
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