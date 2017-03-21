Родственники жертв теракта 11 сентября в США подали иск против Саудовской Аравии

PanARMENIAN.Net - В федеральный суд США подан иск от имени родственников 850 погибших и 1500 раненых в результате терактов 11 сентября 2001 года. Заявители намерены судиться с Саудовской Аравией.

В иске содержится требование о возмещении ущерба, однако публично юристы и истцы сумму не называют. Обращению в суд предшествовала долгая борьба предыдущего президента США Барака Обамы с конгрессом,пишет BBC.

В иске названы несколько саудовских благотворительных организаций, которых заявители считают причастными к созданию и финансированию тренировочных лагерей для боевиков «Аль-Каиды». Истцы утверждают, что эти организации сотрудничали с лидером «Аль-Каиды» Осамой бин Ладеном и помогали созданию новых ячеек в Пакистане и Афганистане. Саудовскую Аравию обвиняют в том, что она напрямую финансировала «Аль-Каиду», а также обеспечивала ей оформление документов и помощь в перевозке людей и грузов по всему миру.

Кроме того, в иске упомянуты имена саудовских чиновников, которые, как считают заявители, на протяжении полутора лет до терактов сотрудничали с угонщиками самолетов, разбившихся 11 сентября 2001 года.

Юристы, представляющие интересы Саудовской Аравии в этом деле, пока никак не прокомментировал новость о подаче иска.

Бывший президент США Барак Обама наложил вето на законопроект, позволяющий родственникам жертв и пострадавшим в результате терактов 11 сентября подавать иски о возмещении ущерба к властям Саудовской Аравии. 28 сентября 2016-го конгресс США отклонил вето Обамы. Это был первый случай за восемь лет президентства Обамы, когда его вето было преодолено.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, еще более четырех тысяч получили ранения.