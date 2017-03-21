iPhone 8 будет иметь «каплевидный дизайн» модели первого поколения
21 марта 2017 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - iPhone 8, который будет представлен компанией Apple осенью 2017 года, будет внешне похож на оригинальный iPhone. Об этом сообщают инсайдеры.
По их данным, смартфон будет иметь «каплевидный дизайн», то есть задняя панель и боковые грани будут более скругленными, чем у нынешних iPhone. Отмечается, что таким образом в компании пытаются воссоздать дизайн самого первого iPhone, который был представлен 10 лет назад, пишет Lenta.ru со ссылкой на корейский портал ET News.
«Задняя крышка нового iPhone от Apple будет выполнена из стекла, — добавил источник. — Это стекло будет закруглено по всем четырем сторонам».
В начале марта сообщалось, что iPhone 8 получит 5.8-дюймовый OLED-дисплей. При этом основная область дисплея флагмана Apple составит 5.15 дюйма. Остальное пространство под экраном займет «функциональная зона», на которой расположены виртуальные кнопки и сканер отпечатков пальцев. В совокупности эти два экрана имеют в диагональ 5.8 дюйма.
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