Армия Сирии ведет ожесточенные бои против боевиков на востоке Дамаска
21 марта 2017 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Элитные подразделения сирийской армии ведут ожесточенные бои с отрядами экстремистских группировок неподалеку от площади Аббасидов на востоке Дамаска.
Боевикам «Джабхат ан-Нусры» и подконтрольных ей группировок удалось проникнуть и закрепиться на территории старого автовокзала в предместье Джобар. Между тем дорогу Шари-эль-Хурри, разделяющую район вокзала и площадь Аббасидов, контролируют правительственные силы, передает РИА Новости.
Наиболее интенсивные бои идут именно на этом участке фронта. Пока говорить о значительных успехах в освобождении территории не приходится. Поддержку наступающим оказывает военная авиация, которая на рассвете возобновила удары по огневым точкам террористов на окраинах сирийской столицы.
Стратегическое значение Джобара обусловлено тем, что между ним и промышленной зоной Кабун пролегает шоссе, соединяющее Дамаск и Хомс. Кроме того, удобное, с точки зрения близости к Старому городу, местоположение района позволяет окопавшимся здесь боевикам практически ежедневно обстреливать другие кварталы столицы, находящиеся под защитой сирийской армии. Среди них — квартал Мазраа, где расположено посольство России в Сирии.
Помимо боевиков, в Джобаре сконцентрирована значительная часть населения Дамаска: некоторые из этих людей добровольно сотрудничают с террористами, других экстремисты удерживают силой и используют в качестве живого щита.
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