Россия погасит последний внешний долг СССР: Будет выплачено $125 млн
21 марта 2017 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия подписала межправительственное соглашение с Боснией и Герцеговиной об урегулировании обязательств СССР перед бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак. Рассчитавшись с Боснией, Россия закроет последний советский внешний долг, пишет «Интерфакс».
«Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме (от 17 сентября 2003 года - ред.). В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет $125.2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу», - сообщил Сторчак.
С другими государствами бывшей СФРЮ - Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией - Россия в соответствии с меморандумом 2003 года расплатилась в 2011-2016 годах. Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной.
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