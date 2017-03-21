Кандидат в президенты Франции заявил о нежелании сближаться с Россией
21 марта 2017 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Франции от центристской партии «Вперёд!» Эммануэль Макрон считает, что стране не стоит искать сближения в отношениях с Россией. Об этом он заявил во время дебатов, говоря о роли Франции в мире.
«В отличие от вас, я не хочу идти на компромисс с Путиным. Я выступаю за ответственный подход к французской политике и усиление её роли в Европе», — сказал он, передает RT со ссылкой на L'obs Presidentielle.
В дебатах также участвовали лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, бывший министр образования социалист Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон.
Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй — 7 мая.
Ранее определилось окончательное число кандидатов на пост президента Франции.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
В Ереване открылась галерея уникальных кукол ручной работы По ее словам, коллекция галереи постоянно будет пополняться как работами местных кукольных мастеров, так и армянских мастеров, проживающих за рубежом
Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Налбандян выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации
Apple выпустила красный iPhone 7 и новый iPad Они сделаны в партнерстве с благотворительной организацией RED, которая помогает в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
Лондон отказался платить 50 млрд фунтов за Brexit Члены кабинета министров категорически против выплаты столь крупной суммы за Brexit и намерены ограничить ее тремя миллиардами фунтов