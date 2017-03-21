Кандидат в президенты Франции заявил о нежелании сближаться с Россией

PanARMENIAN.Net - Кандидат в президенты Франции от центристской партии «Вперёд!» Эммануэль Макрон считает, что стране не стоит искать сближения в отношениях с Россией. Об этом он заявил во время дебатов, говоря о роли Франции в мире.

«В отличие от вас, я не хочу идти на компромисс с Путиным. Я выступаю за ответственный подход к французской политике и усиление её роли в Европе», — сказал он, передает RT со ссылкой на L'obs Presidentielle.

В дебатах также участвовали лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, представитель партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, бывший министр образования социалист Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 года. Первый тур состоится 23 апреля, второй — 7 мая.

Ранее определилось окончательное число кандидатов на пост президента Франции.