Болгарские протестующие заблокировали несколько КПП на границе с Турцией

PanARMENIAN.Net - Болгарские протестующие 21 марта заблокировали движение на нескольких контрольно-пропускных пунктах на болгарско-турецкой границе, по их заявлениям, это делается для предотвращения так называемого «избирательного туризма» в преддверии проведения парламентских выборов 26 марта.

Досрочные выборы в парламент Болгарии пройдут 26 марта. Ранее стало известно, что некоторые из проживающих на территории Турции болгарских граждан предпочли голосовать на территории Болгарии, а не в Турции. Для этого ряд политических партий организовали транспорт, и уже 21 марта несколько автобусов отправились из Стамбула в города Болгарии.

По мнению ряда протестующих, такие передвижения могут угрожать безопасности страны, а также могут поспособствовать фальсификации результатов голосования.

Согласно данным портала News.bg, движение заблокировано на КПП «Капитан Андреево», «Малко Тырново» и «Лесово», передает РИА Новости.

Собравшиеся на КПП граждане Болгарии заявляют, что останутся там до 26 марта, чтобы препятствовать перемещению автобусов. Для этих целей они выстроили импровизированные заграждения из автомобильных шин и цепей. По заявлениям протестующих, у них есть данные о том, что до выборов через границу планируется перемещение порядка тысячи автобусов с болгарскими избирателями.

На местах протестов усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов, сообщений о столкновениях пока не поступало.