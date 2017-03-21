Болгарские протестующие заблокировали несколько КПП на границе с Турцией
21 марта 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Болгарские протестующие 21 марта заблокировали движение на нескольких контрольно-пропускных пунктах на болгарско-турецкой границе, по их заявлениям, это делается для предотвращения так называемого «избирательного туризма» в преддверии проведения парламентских выборов 26 марта.
Досрочные выборы в парламент Болгарии пройдут 26 марта. Ранее стало известно, что некоторые из проживающих на территории Турции болгарских граждан предпочли голосовать на территории Болгарии, а не в Турции. Для этого ряд политических партий организовали транспорт, и уже 21 марта несколько автобусов отправились из Стамбула в города Болгарии.
По мнению ряда протестующих, такие передвижения могут угрожать безопасности страны, а также могут поспособствовать фальсификации результатов голосования.
Согласно данным портала News.bg, движение заблокировано на КПП «Капитан Андреево», «Малко Тырново» и «Лесово», передает РИА Новости.
Собравшиеся на КПП граждане Болгарии заявляют, что останутся там до 26 марта, чтобы препятствовать перемещению автобусов. Для этих целей они выстроили импровизированные заграждения из автомобильных шин и цепей. По заявлениям протестующих, у них есть данные о том, что до выборов через границу планируется перемещение порядка тысячи автобусов с болгарскими избирателями.
На местах протестов усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов, сообщений о столкновениях пока не поступало.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Жители российского села жалуются Путину на бесплатно раздающего хлеб армянского бизнесмена: «Мало дает!»
Последние новости
В Ереване открылась галерея уникальных кукол ручной работы По ее словам, коллекция галереи постоянно будет пополняться как работами местных кукольных мастеров, так и армянских мастеров, проживающих за рубежом
Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Налбандян выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с Евросоюзом и странами-членами организации
Apple выпустила красный iPhone 7 и новый iPad Они сделаны в партнерстве с благотворительной организацией RED, которая помогает в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
Лондон отказался платить 50 млрд фунтов за Brexit Члены кабинета министров категорически против выплаты столь крупной суммы за Brexit и намерены ограничить ее тремя миллиардами фунтов