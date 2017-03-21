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СБУ проверит представительницу Армении на «Евровидении» на предмет посещения Крыма

СБУ проверит представительницу Армении на «Евровидении» на предмет посещения Крыма
21 марта 2017 - 16:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Служба безопасности Украины проверит участницу «Евровидения-2017» от Армении Арцвик Арутюнян на предмет посещения Крыма. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, если исполнительница была в Крыму, по ней примут «отдельное решение».

«Нельзя же Юлию Самойлову привлекать к ответственности за то, что она въезжала в Крым, а других нет. Это будет несправедливо. В случае если участница от Армении выступала в Крыму, это будет рассмотрено по всем пунктам», - заявил он, пишет Life.ru.

Геращенко подчеркнул, что все участники «Евровидения» пройдут проверку СБУ перед конкурсом. Украинцы установят, был ли кто-нибудь из исполнителей в Крыму.

Арцвик Арутюнян будет представлять на конкурсе Армению с песней Fly With Me. Авторами музыки являются Левон и Лилит Навасардяны, соавторами слов - Авет Барсегян и Давит Церунян. Армения выступит в первом полуфинале - 9 мая 2017 года - вместе с Черногорией, Финляндией, Грузией, Португалией, Бельгией, Швецией, Албанией, Австралией, Азербайджаном, Кипром, Словенией, Молдавией, Чехией, Латвией, Исландией, Грецией и Польшей.

Армения принимает участие в конкурсе «Евровидение», начиная с 2006 года.

Сама Арцвик Арутюнян дружит с представителями российской эстрады - Полиной Гагариной, Пелагеей, Александром Панайотовым. В первом сезоне «Голоса» выступала на бэк-вокале у Маргариты Позоян. Семья армянской певицы переехала в Россию, когда Арутюнян было пять лет.

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Life.ru: СБУ проверит участницу "Евровидения" от Армении на предмет посещения Крыма
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